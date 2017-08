"Anahí no tenía tierra en las vías respiratorias, no fue enterrada viva". Eso es lo que, según los investigadores consultados por Infobae, determinó la autopsia sobre el cuerpo de la adolescente. De acuerdo con los resultados de las pericias forenses, Anahí Benítez (16) no murió por estrangulamiento, la habían asesinado antes (posiblemente como consecuencia de una asfixia por sofocación) y luego la enterraron en el predio Santa Catalina, en Lomas de Zamora.