Las imitaciones eran demasiado obvias: las cajas no reproducían los empaques originales sino que estaban ilustradas con las publicidades gráficas de los perfumes que se ven en revistas o en backlights de negocios duty free de aeropuertos. El lote no era algo llamativo tampoco, no en su cantidad. "Cien frascos los tiene cualquier mantero en la calle", relativiza una voz histórica en el rubro del perfume argentino.