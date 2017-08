¿POR QUÉ NO LA BUSCARON CUANDO ESTABA VIVA?

El dolor por la pérdida de Anahí y su búsqueda durante seis días fue transformado por esta comunidad en amor, en movilización, en solidaridad.

La noticia de su asesinato, el truculento tratamiento mediático, seguida de confirmación y desconfirmaciones, hasta llegar al trágico final, nos obliga como comunidad a transformar el dolor en reclamo, en exigencia de justicia.

Exigimos Justicia y responsabilizamos al Estado Nacional, Provincial y Municipal, expresado en el Poder Político, Judicial y Policial.

Se dice que la justicia y la policía actuaron bien; si fuera así, Anahí hubiera sido rescatada con vida.

Nos preguntamos con dolor ¿Por qué se centró la búsqueda en el entorno? Si tenían pistas, ¿Por qué no rastrillaron, con la correspondiente cantidad de perros, allanaron cuando Anahí estaba viva? ¿Por qué citaron a sus amigos y compañeros, todos menores de edad, una y otra vez, de día, de noche, de madrugada?

Investigaron el entorno, revictimizaron a la víctima, nos mostraron una Anahí depresiva, obsesiva, un profesor abusador, perverso, sin escrúpulos, comprometido con el asesinato.

Si tenían pistas, por qué nos distrajeron, por qué no actuaron durante los cuatro días que Anahí estuvo viva, cuando todos las buscamos, cuando marchamos, cuando volanteamos, cuando nuestras voces se transformaron en un solo grito: ¡VIVA LA QUEREMOS!

Como comunidad educativa, hoy comenzamos el camino de reconstrucción afectiva y académica. No vamos a renunciar al vínculo con nuestros estudiantes. No se construye una sociedad justa, con contenidos ascépticos. Nosotros nos comprometemos a educar para la libertad.

Exigimos Justicia, no chivos expiatorios. Por Anahí, por las muchas Anahí. NI UNA MENOS.

PROFESORAS/ES DEL ENSAM

Banfield, 8 de agosto de 2017