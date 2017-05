Por eso el más chico de los hermanos varones ya no vivía con el resto de los Schoklender en el cuarto piso de la calle Tres de Febrero en el barrio porteño de Belgrano. Unos meses antes de aquel mayo demencial de 1981 su papá lo mandó a vivir a Uruguay (no lo logró) cuando despertó envuelto en sábanas en llamas. Pablo había intentado prenderles fuego a él y a Silva mientras dormían tras rociarles nafta. No lo logró y lo echaron de la casa. La insatisfacción arrastrada tras el crimen fallido fue la sentencia de muerte que firmaron sus padres y que ejecutaría Pablo con la ayuda de su hermano mayor poco después.