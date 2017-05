"A mi no me lava la cabeza nadie. No me conforman con decirme que Suárez se va a quebrar", sumó Garnica, quien el fin de semana había dicho estar "indignado con la justicia" que no logra dar con el paradero de su hija. "Me arrepiento de haber puesto la causa en manos de quienes están llevando a cabo la investigación", sostuvo. En esa línea consideró que "los que manejan el poder parecieran pensar que nosotros no somos seres humanos".