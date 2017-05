"Su hija siempre estaba con los padres. Estaba todo bien entre ellos", contó un vecino del matrimonio asesinado. Según trascendió, los padres se oponían a la relación entre su hija, una mujer de 43 años hipoacúsica y con retraso madurativo, y su pareja. Al parecer, esto afectó la relación familiar y es allí donde los investigadores -que ya descartaron el robo como móvil del caso- apuntarán su cañones. Según revelaron, la puerta no estaba forzada, no se llevaron ningún elemento de valor y no había desorden en la vivienda.