Habló la hija no reconocida de Sergio Schoklender: "La única vez que lo vi tenía 11 años y me miró con desprecio"

En un reportaje a corazón abierto con Infobae, Madeleine Camille se refirió al rechazo de su padre, que enfrenta un juicio por alimentos, y explica las dificultades que padeció por no contar con su apoyo económico. "No me interesa tener el apellido de alguien que me rechazó toda la vida", aseguró