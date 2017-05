"Les rogaba que no me mataran. Ya le había dado todo lo que tenía. No me quedé ni con cien pesos. Y le pedía por favor, no me mates, no me mates". El crudo relato es de un vecino de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, que este martes fue asaltado y herido de un culatazo por dos motochorros que le robaron el dinero que acababa de retirar de un banco cuando llegaba a su domicilio.