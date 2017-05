"Me habré ido de casa cerca de las 10:20. No había ido a trabajar porque me sentía mal, aunque más tarde fui a hacer unas cosas. Rosalía (la empleada) estaba en el lavadero. En un momento dado se dio vuelta y vio a un hombre apuntándole con un revólver. La hicieron subir a la planta alta, donde había otro sujeto en el cuarto de uno de mis hijos", comentó la mujer al diario Hoy de La Plata.