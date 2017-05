"¿De qué sirve que hagamos marchas si después no tenemos compromiso social, no tomamos conciencia que a lo mejor tu vecino que saludás todos los días es un violador y si no nos damos cuenta que nos están matando a nuestras mujeres? Vivimos en una sociedad machista donde creemos que nosotros los hombres podemos hacer con las mujeres cualquier cosa y no es así. Por eso lo hice, y por mi hija", expresó Olavariaga.