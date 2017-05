Dijo que la inseguridad en el barrio es casi insoportable. No es la primera vez que su familia es víctima de un robo. Hace algunos meses, delincuentes entraron en su casa mientras dormían. En esa oportunidad también tuvo suerte y nadie resultó herido. "La otra vez no subieron. Después de esto agregué alarmas, rejas nuevas, cerraduras nuevas, trabas nuevas, pinches en las rejas, cámaras de seguridad, etc, etc. Hay una alarma vecinal pero igual robaron tres casas más en la misma cuadra. Capaz en la próxima no la contamos", dijo el hombre, quien adelantó que piensan en mudarse.