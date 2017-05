"Ya no sabemos qué más hacer. Antes nos ponían policía en algunas cuadras y ahora ya no están. La mayoría de nosotros no tenemos la manera de mudarnos a otro lugar más seguro. A veces sentimos que es cuestión de suerte. A cualquiera le puede tocar en cualquier momento", sentenció la vecina María Esther, esa misma que decidió no acudir al pedido de ayuda por miedo de que se tratara de un engaño para perpetrar una entradera. Ese es el retrato de una zona que respira paranoia, delincuencia, inseguridad y crimen.