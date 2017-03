"¿Qué quiere que le diga?", le preguntó el miércoles el asesino a la fiscal, quien desde esta semana está alojado en el penal de máxima seguridad de La Matanza (ya estuvo en Melchor Romero y en Magdalena). "Estábamos por cenar, estaban Romina y Uriel (el hijo de ella, que le pidió por favor que no lo matara) y Cintia (López Gotta, sobreviviente) y me puse a hacer cuentas y balances. Tengo muchas deudas y poco dinero y eso me puso mal. Después no recuerdo más nada, sí que era de noche, iba en la moto y me caí", contó sin ninguna manifestación de angustia.