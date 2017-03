"La querella plantea una hipótesis muy política del caso. Sinceramente no tengo ningún tipo de interés en desviar la investigación, pero dentro del expediente y por lo que se recolectó de prueba no tengo ningún punto para sospechar que podría tratarse de esa hipótesis", remarcó Falco, aunque aclaró, casi como un desafío al trabajo de Anselmo Juárez: "No obstante, estoy abierta a la provisión de cualquier tipo de pruebas, que por ahora no las hay".