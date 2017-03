Por un lado, el doctor Nelson Mastorchio, fiscal de la jurisdicción, instruye el expediente judicial sobre la tragedia: la Bonaerense misma fue apartada del caso. Por el otro, la Defensoría de Casación, que nuclea a los defensores oficiales de toda la provincia bajo la dirección del doctor Mario Coriolano, busca respuestas con una pesquisa paralela para así evaluar si la institución se presenta como particular damnificado en la causa del fiscal Mastorchio. Los siete muertos no estaban solos en la celda: había otros once detenidos junto a ellos.