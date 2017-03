Nora había confirmado. El viernes por la noche salió con sus amigas, las mismas en las que se refugiaba desde que su matrimonio se había convertido en una fachada social. Súper maquillada, el cuerpo de gimnasio enfundado en ropa ajustada, el pelo rubio perfecto, la pasó genial. Se divirtieron y hablaron mucho de sexo. Pasada la medianoche, siguieron la charla en la casa de Rosario, una vecina del country. Abrieron un champagne Pommery. Nora intercambió mensajes de texto con su marido y con uno de sus amantes, que también estaba jugando al golf en Uruguay con Macarrón: "¿Cómo te está yendo en el golf, angelito?", le preguntó a su amor clandestino. A las 3:15 de la madrugada dejó a sus amigas diciéndoles con risa cómplice: "No me molesten en todo el fin de semana". Todas pensaron en dos días de pasión con un amante secreto. No volvieron a verla con vida.