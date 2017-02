Me encantaría que este capitulo de mi vida se cierre lo más pronto posible, porque lo que esta chica me ha hecho vivir a mi, a mi familia y a mi entorno también es un infierno. No puedo considerarla como víctima, no después del daño que me ha causado sin justificación, faltando a la verdad, cuando, reitero, NO HICE NADA DE LO QUE SE ME ACUSA Y TAMPOCO CREO QUE LO HAYAN HECHO LOS DEMAS IMPUTADOS.