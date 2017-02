Normalmente, el juez que lleva cada causa determina cuándo ya no hay riesgo para la persona y en ese caso levanta la custodia. La ex secretaria del presidente Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, por caso, tuvo durante dos años protección oficial. Según contaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño a Infobae, llegó un momento que no tenía sentido: "Nos habíamos convertido en remiseros de lujo". Tanto en la Bonaerense como en la Ciudad las autoridades consultadas coinciden en que a veces se protege demasiado tiempo a un testigo que ya no lo necesita y que eso conlleva enormes gastos. "Sin embargo, no podemos correr el riesgo de cortar la custodia. Les llega a pasar algo después de eso y pagamos nosotros", explican.