Para los profesionales que lo evaluaron, el asesino "se encuentra vigil, orientado globalmente y no presenta alteraciones en la sensopercepción ni en la memoria", conserva su capacidad de pensar y no está "delirante". Es decir, a pesar de ciertos trastornos que exhibe Loscalzo, ningún médico ha declarado su demencia, lo que lo volvería inimputable. En estas condiciones, el ex empleado de Metrovías podrá ser juzgado y le espera una condena perpetua.