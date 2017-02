Relató que ella había visto cómo a su amiga le habían inyectado aproximadamente 7 milímetros de un líquido blanco. El anestesista le dijo que su amiga estaba en ese estado por la cantidad. Y le señaló una jeringa con poco líquido. "Me dijo 'mirá lo que te pongo a vos', y me señaló como si fuese nada 1 milímetro o menos. 'No te va a hacer nada, simplemente para que no cortes el mambo', me insistió. Y no sé si fue por miedo, por no saber decir que no, por la aprobación -esto lo estoy trabajando en el tratamiento-, terminé accediendo con muchísimo miedo".