Con la cabeza gacha, sin mirar a los ojos, y un temblor en sus piernas que no paró nunca, lo único que le dijo Diego Loscalzo (35), el autor de la masacre de Hurlingham, a la fiscal Paula Hondeville, fue "sí". Pero no fue una afirmación sobre su autoría en el aberrante hecho que lo tuvo como protagonista. Apenas se refería a que suscribía lo que su defensor oficial comunicaba: que no iba a hacer declaraciones respecto de lo que pasó el último domingo 5 de febrero pasadas las diez de la noche, cuando en menos de 20 minutos asesinó a cinco personas, entre ellas su pareja, la policía bonaerense Romina Maguna, y un bebé que iba a nacer al día siguiente.