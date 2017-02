El acto criminal fue perpetrado en dos tiempos: primero mató a su ex mujer Romina Maguna, su hermana Vanesa Maguna y su pareja Darío Daniel Díaz, en una casa de William Morris. Luego, se movilizó al hogar de sus ex suegros, en Villa Tesei, donde liquidó a la madre de su ex mujer, Juana Paiva, y José Maguna, hermano de la primera víctima.