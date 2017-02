Durante todos los días de agonía, ni en los posteriores hasta llegar a hoy, la Policía pudo dar con los culpables y no hay detenidos ni sospechosos por la muerte de Kevin. Su familia quedó destrozada y exigen a quienes corresponde que actúen. "La causa comienza a moverse desde que pedimos justicia para Kevin, lo que surgió como una necesidad. Los chicos me dijeron: 'Ya no lo tenemos, no nos podemos quedar con las manos vacías, tenemos que empezar a pedir por él para que se haga justicia y que busquen a los que lo lastimaron'… No tenemos que estar en la calle pidiendo justicia por mi hijo, esto debería hacerlo el Estado, es un derecho, nosotros no tendríamos que estar arrastrados de dolor pidiendo justicia o llamando por teléfono para que nos escuchen. Es terrible tener esta sensación. Lo único que buscamos es justicia, lo lastimaron tanto, sufrió tanto… Que no haya otro Kevin", imploró.