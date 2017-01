Venturini se trasladaba desde la distribuidora hasta un Banco Provincia ubicado en la calle Calchaquí junto a dos custodios, el teniente primero Leonardo Flores, quien resultó herido sin gravedad con disparos en una de sus piernas, y el sargento José Herrera, quien quedó ileso. Aún no se terminó de definir si en el vehículo también viajaba un empleado de la empresa. Algunos testigos indicaron que vieron salir corriendo a un hombre de la camioneta Renault Master al grito de "¡No me maten, no me maten!".