El fiscal González Miralpeix dijo que todavía no tienen hipótesis sobre lo que ocurrió, pero reveló que en la casa encontraron objetos de valor y que aparentemente la puerta no fue forzada. Sin embargo, no fue encontrado el celular de la víctima, ante lo que el funcionario judicial indicó: "No podemos determinar si tremendo hecho es producto de un celular. No tenemos ni hipótesis ni móviles, son los primeros pasos de la investigación".