Los vecinos, cansados de la inseguridad, se concentraron en la calle Asamblea al 5400. Desde allí marcharon juntos hasta la comisaría de San Alberto, en Pekín y Adolfo Berro. "No me alivia que hayan detenido a estos dos chicos, porque entran por una puerta y salen por la otra. Cuando vinieron a mi casa, los policías me dijeron que sabían quiénes eran y que ya habían robado otros siete autos en la zona. Yo me pregunto: ¿por qué nos los apresaron antes?", cuestionó Judith Ponce, la madre de Hinojosa.