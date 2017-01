"Me tiraron y me pegaron en el piso", contó el hombre y aseguró que en ningún momento se resistió. "Cuando me pidieron las llaves de la camioneta se las di", comentó. Mientras amenazaban a todo el personal presente, los ladrones destruyeron un televisor y computadoras de la oficina. Finalmente, tras reunir $8.000 y varios teléfonos celulares, escaparon en la Renault Kangoo del comerciante.