David Rice fue detenido el 26 de diciembre después de usar una tarjeta que había robado de la casa. Cuando lo capturaron tenía ese plástico y 14 dólares. Según sus declaraciones el móvil había sido el robo, pero los investigadores no tardaron en conocer los verdaderos motivos. Publicó el New York Times: "Se declaró como un soldado anticomunista y dijo que ellos eran comunistas". De ese modo negó que el ataque haya tenido vínculos antisemitas. También afirmó que no se dio cuenta de que los niños estarían en la casa, pero que una vez que había entrado en la casa tuvo que matar a todos.