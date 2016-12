El robo se había producido a la 1.10 de la madrugada en un domicilio de calle Faustino Allende al 400, propiedad de María Teresa Paneta, de 60 años. Allí se encontraban políticos y jueces, como el caso de Olga Riutort, ex esposa del ex gobernador cordobés José Manuel De la Sota, el camarista federal Luis Rueda, el miembro del Tribunal Superior de Justicia Sebastián López Peña y el ex funcionario municipal Juan Pablo Díaz Cardellac.