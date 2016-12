Un día Sandra apareció sin un diente y la única explicación que dio fue "me caí de la moto". Otro día llegó con moretones en la cara: "Me golpeé con la escoba". Las falanges rotas: "Me golpeé otra vez". Las señales estaban ahí. Fany contaría más tarde que su mamá le pedía que no hable, que no cuente. "Esquivaba que uno fuera a la casa, que la visitara, por ahí tenía miedo que uno viera y le contara a los padres", dice G.