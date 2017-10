El tiempo los corría: si no hacían un aborto, Romina iba a tener que seguir gestando a una hija que no iba a poder vivir fuera de su útero. Antes de tomar la decisión, fueron a ver a un pediatra y a un genetista. "Todos coincidían. Nuestra hija podía morir en el parto o tener una vida corta con respirador artificial y alimentación mecánica. Nos explicaron que no iba a tener desarrollo motriz y que no iba a ver porque sus ojitos no iban a desarrollarse. Yo visibilicé un calvario, para nosotros y para nuestra hija, porque eso no se puede llamar vida", sigue.