Lamentablemente la cuestión de la violencia hacia las mujeres no es algo nuevo. Es algo establecido, conocido, documentado por un montón de organizaciones. Es un problema que se expande por todo el mundo. Incluso Europa está lejos de ser perfecta en estos temas. Para comenzar a combatir este tema hay varios puntos. Lo que suele ocurrir, obviamente, es que se empieza por la protección a la víctima cuando hay un caso, un problema de violencia de cualquier tipo, ya sea física, psicológica o lo que sea, contra una mujer. Y luego se piensa en la prevención teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay que reforzar leyes o al sistema judicial pensando que a partir de eso la gente va a decir "si hago algo malo, no debo hacerlo más". Los cambios en las leyes o los marcos regulatorios se han hecho en algunos lugares pero eso no significa que sea suficiente para encarar un problema tan extendido. Nosotros, desde la comisión, hemos empezado a preguntarnos cuál es el paso siguiente. ¿Qué se puede hacer para marcar una diferencia real en este terreno? Una de las cosas que hemos observado es que lo que hay que hacer es hablar abiertamente de este problema. Si la violencia de género se sigue manteniendo como algo privado, interno o doméstico será más difícil de resolver. Cuanto más se hable del tema, más gente verá lo que está ocurriendo, que no se trata de casos aislados o excepcionales. Ese es un primer paso. Personalmente yo veo a diario en Europa casos de femicidios en la televisión. Por cuestiones personales estuve viendo mucha televisión italiana y ahí se puede ver en los noticieros casos que se ven en primer plano y que hacen pensar "esto es un problema real". Creo que esto es parte de un proceso porque en tanto no nos demos cuenta de la gravedad de este tema, seguirá ocurriendo. No se trata de convencer a mujeres o a activistas sino que hay que cambiar los modos de pensar de los varones, un desafío que no es fácil porque mucho de esto está enraizado en la sociedad.