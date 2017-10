-No sentí que yo tenía poder. Pero sí comprendí que estando ahí arriba, con tanta gente gritando, podés enviar un buen o un mal mensaje. Y que depende de cómo lo envíes, son tomadas esas palabras. Ahí me di cuenta de que no necesariamente hay que tener plata para llegar a la Plaza de Mayo. No sentí el poder yo mismo, sino que comprendí cómo los políticos se alimentan de toda la gente que está ahí. Eso no es algo que a mí me llena. Yo no necesito eso. Comprendí por qué los políticos quieren llegar y estar ahí. Yo no busqué estar en Plaza de Mayo como ellos. A mí me desaparecieron a mi hermano.