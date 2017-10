"Nosotros somos educados como príncipes, la cosa más importante para nosotros es nuestra familia, nos enseñan desde el principio que nosotros somos diferentes y nos explican por qué somos diferentes y cómo tenemos que comportarnos", precisa sobre los pormenores de su educación, dentro y fuera de su casa durante su niñez. Durante muchos años Lorenzo y su hermano, Carlo, no cenaron con sus padres. Ambos debieron esperar a ser admitidos en la mesa y una vez allí no podían hablar si no se les hacía una pregunta. "Era impensable que nosotros diéramos un discurso", dice.