Derecho de admisión. Rige en todo el país para todos los boliches, más allá de tratarse para menores y mayores. Queda a criterio de cada local negar la entrada a un boliche por la forma en que estás vestido siempre que no te discriminen. Por ejemplo, si en el boliche sólo se permite entrar con pantalones largos y vos vas con pantalones cortos, no vas a ingresar. Pero, para que esto no sea discriminatorio, nadie con pantalones cortos tiene que entrar.