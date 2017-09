En gran parte sí, pero a veces creo que somos muy cómodos. A veces me pasa que me dicen: "Sigan no aflojen". Y está buenísimo; pero a veces me da ganas de decir: "Yo sigo. Yo no aflojo pero vos acompañá desde otro lugar". Un esfuercito más. Sí creo que hemos aprendido que la tragedia de Once ha dejado más que claro que la corrupción nos mata. Y no fue sólo en el tren. Nos mata en la ciudad que se inunda en La Plata, en el edificio que explota en Rosario, en cada una de las rutas que no se hicieron y no se señalizaron. Pero, lamentablemente, muchos terminan aprendiendo cuando les toca estar de este lado y eso es lo que da mucha tristeza. Yo sé que uno aprende de la experiencia, pero siempre digo qué importante sería si pudiéramos tomar la experiencia de otros para aprender. Porque todo lo que yo aprendí en estos 5 años y medio es con el costo de no tener a Lucas y la verdad que no es un costo que le recomiende a nadie.