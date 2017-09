Según la especialista, unos 30 técnicos de la tecnicatura en Jardinería fueron contratados en el área de arbolado urbano del Gobierno de la Ciudad, como parte del plantel de inspectores. No obstante, a pesar de que los diagnósticos están hechos por especialistas, "las empresas contratadas que llevan a cabo las podas no están a cargo de profesionales idóneos, no tienen cuadrillas capacitadas y cortan sin un criterio técnico".