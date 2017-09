La pregunta que surge es si se trató de un invierno particular o si hay una tendencia en la ciudad respecto del cambio de temperatura provocado por el cambio climático. Stella indicó: "Si se analizan los últimos 57 años (desde 1961) la ciudad presenta una clara tendencia positiva en la temperatura media del invierno. Teniendo en cuenta una aproximación lineal, el incremento de la temperatura en estos casi 60 años fue de casi 1º C. Como bien es sabido, la temperatura ha experimentado un aumento significativo a nivel global en las últimas décadas y nuestro país no queda exento a esa tendencia. Este aumento tan notorio se asocia al cambio climático por lo que el hecho de tener inviernos cada vez más cálidos, y eventualmente extremos como este último, en parte es debido a esta teoría del "cambio climático", pero no en forma total".