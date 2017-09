La letrada sostiene que fue un accidente, en que los problemas visuales de Silva, sumados a que no llevaba anteojos, resultaron determinantes para el desenlace final. Asegura que no hubo dolo, sí negligencia o impericia. Por el contrario, la querella fue tajante y no dejó lugar a dudas: Silva tuvo una conducta dolosa y alevosa, al usar su auto para arrollar y matar al joven rugbier, quien estaba en estado de indefensión.