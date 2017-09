—¿Sabía que existía un cuarto simulado en el sótano?

—Nunca lo supe. Mi marido nunca me habló de la construcción de ese cuartito, ni sé si se hizo cuando se realizaron las reformas para guardar el vino.

—¿Quién construyó el sótano?

—Lo hicieron personas especializadas en la construcción de cimientos, pero no me acuerdo el nombre (fue el albañil Herculiano Vilca, miembro de la banda y con quien todos mantenían una relación de cercanía).

—¿Qué hizo el día 22 de julio, fecha en que la mujer fue secuestrada?

—No recuerdo si entre las ocho y las nueve de la noche me quedé en casa, pero pienso que quizás ese día fui a lo de mi madre, ya que si hubiese visto movimientos extraños lo recordaría (ese día estaba en la casa, según los testimonios de Puccio, Maguila y Fernández Laborda).

—¿Del 22 de julio a la fecha, nunca notó un movimiento extraño en su casa?

—No, nunca noté nada raro. Cuando estoy en mi domicilio suelo pasar en repetidas oportunidades por la puerta del sótano y nunca percibí nada, ningún olor ni movimiento extraño, ni faltante de comida, ni mayor cantidad de desperdicios.

—¿Vio bajar a su marido al sótano?

—No noté que mi esposo bajara más de lo acostumbrado. Él baja varias veces por día ya que tiene el hobby de la carpintería. Fíjese que mi esposo es quien realiza las refacciones menores de la casa…

—¿Bajaban sus hijos al sótano?

—Mis hijos casi no bajaban al sótano, y no me acuerdo si lo hicieron durante este último mes.

—¿Prohibió su marido que lo hicieran?

—Mi marido nunca prohibió ni a mí ni a mis hijos que bajáramos al sótano.