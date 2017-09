Consultadas antes de que partieran rumbo a la Plaza de Mayo para participar de una movilización por el aborto legal, seguro y gratuito, Maia y Ángela hablaron con el canal Crónica TV y aseguraron: "Como centro de estudiantes y como personas decidimos respetar lo que dijo la compañera que sufrió esto, que es que se respete su intimidad y que no sea mediatizado", dijo una de ellas, al tiempo que su compañera agregó que "la idea es que no salga en los medios lo que pasó porque la compañera no quiere".