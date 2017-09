Horas después de que Gustavo Zorzoli, rector del Colegio, informó en conferencia de prensa que "por ahora" no iban a sancionar al sospechoso de abuso sexual, fuentes universitarias le adelantaron a Infobae que la decisión de apartarlo del contacto cotidiando con el resto de sus compañeros está tomada y que el chico, que cursa 5º año, no volverá al viejo edificio de la calle Bolívar 263. El sospechoso iba a regresar a clase el miércoles 4 de octubre, día que sus compañeros volvían del viaje de egresados en Bariloche, del cual él no participo por razones que nada tienen que ver con la denuncia de abuso.