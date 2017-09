— Yo no sé cuál fue la intención. Pienso que es algo que trasvasó antes de tiempo. Porque estamos en una etapa donde todavía dicen: "No lo sé". Se habla de las pasantías laborales pero faltan 5 años, teóricamente para eso, entonces quién los va a recibir, cómo va a estar la vida, la economía, la empresa, el contexto social dentro de 5 años en un país donde somos una permanente puja de cambios y situaciones. Creo que hubo un apresuramiento, no sé si intencional o no, creo que no fue intencional porque no tiene sentido largar a rodar algo que está todavía tan precario, que viene además guardándose y mascullándose desde más atrás, porque esto no lo inventaron en el mes de agosto del 2017, esto viene con el cambio de la reforma de la escuela secundaria obligatoria, y ya ley, creció, hubo otra reafirmación legal. O sea viene creciendo, se viene trabajando. Este gerundio del "estar haciendo" implica que mientras estoy haciendo hay momentos en que comparto información y hay momentos en que es mejor que primero la gente se concentre y luego se abra porque se abre a opiniones de gente experta y no tan experta pero que también tiene derecho a opinar, ¿no?