Ida a Estación Villa del Parque: Estación Villa Crespo (ex Chacarita) Chacarita, av. Corrientes, Darwin, av. Warnes, Montenegro, Nueva Zelandia, Paysandú, Gral. Manuel Rodríguez, Estación La Paternal, av. Garmendia, av. San Martín, Nazarre,Ricardo, Gutierrez, Estación Villa del Parque.

Regreso a Estación Villa Crespo (ex Chacarita): Estación Villa del Parque, Helguera, Tinogasta, av. San Martín, Cittadini, Enzo Bordabehere, Chorroarín, av. Warnes, Estación La Paternal, Trelles, Añasco, Fragata Pres. Sarmiento av. Warnes, av. Dorrego, av. Corrientes, Estación Villa Crespo (ex Chacarita).