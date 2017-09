-Es curioso pero para olvidar, primero tenés que recordar. La idea, en el sentido de cómo olvidar un gran amor, es cómo recordarlo de una manera que no duela, que no angustie, que no produzca llanto. Recordarlo desde un buen lugar. Olvidar es necesario, el pasado solamente es para ir de visita no para vivir en el pasado. Me parece que lo bueno del pasado es ver qué experiencias nos hicieron felices, nos hicieron crecer, avanzar como personas y poder trascenderlas y superarlas.