En el primer intento de fertilización in vitro, en 1991, le transfirieron tres embriones. No "prendió" ninguno. "En el segundo intento, transfirieron cinco. Como en ese entonces no había selección de embriones, lo que creían es que a lo sumo podían quedar dos o tres", sigue. La primera ecografía, una semana después de la transferencia, mostró que estaba embarazada de trillizos: "Yo me puse contenta pero me dijeron 'pará, no te alegres, capaz después no queda ninguno'. La sensación era de fracaso, ningún médico quería generar un embarazo de tan alto riesgo".