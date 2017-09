Gian Franco Rosales tiene 30 años y es poco lo que recuerda de su niñez: "Yo vivía lo que me pasaba con mucha naturalidad, hasta que empezaron a aparecer los 'no': 'Sos una nena, no podés andar revolcándote en el piso', 'sentate bien que así no se sienta una señorita' o 'los autitos no son para que jueguen las nenas'. Lo que yo fui entendiendo es que había cosas que se podían hacer y cosas que no, pero no entendía por qué. Eso es lo que recuerdo de mi infancia, el resto está bloqueado. Supongo que es lo que uno hace cuando no tiene aceptación", cuenta a Infobae.