1983 – En San Martín (Gran Buenos Aires), dentro de las instalaciones del Centro Atómico Constituyentes se produce el accidente nuclear del reactor RA-2, el más grave en la historia del desarrollo nuclear de la Argentina. Esa tarde había sido programada una modificación en la configuración del núcleo del reactor RA-2 con el objetivo de realizar un experimento utilizando la técnica de fuente pulsada. El procedimiento operativo requería un completo drenaje del líquido moderador antes de realizar cualquier cambio de configuración en los elementos combustibles, lo cual se realizó sólo parcialmente transgrediendo las normas de seguridad. En su posterior informe confidencial del accidente enviado a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) en Argentina, la CNEA aseguró que el operador era un técnico suficientemente calificado, con 14 años de experiencia, y que se encontraba solo en la sala del reactor al momento de realizar dichos cambios. Sin embargo la remoción parcial del agua moderadora no fue la única violación cometida a los procedimientos de seguridad. Contrariamente a las prácticas usuales, dos elementos combustibles MTR estándard se dejaron en forma transitoria cerca del reflector de grafito pero no fueron retirados completamente del núcleo, mientras que luego dos elementos de control sin sus correspondientes placas de cadmio fueron insertados. La criticalidad del conjunto se disparó al intentarse introducir el segundo elemento de control mal configurado. La excursión crítica consistió en un pulso de aproximadamente 3 × 1017 fisiones, lo cual liberó una potencia del orden de los 10 MJ en forma de radiaciones ionizantes y neutrónicas. Esta liberación de energía sucedió en unos 50 a 70 milisegundos. En dicho instante el técnico operador que se encontraba sobre el tanque de la sala del reactor, recibió unos 2000 rads de radiación Gamma y 1700 rads de neutrones, lo cual le produjo la muerte dos días después. Otras 17 personas que se encontraban en la sala de control y dependencias adyacentes también sufrieron exposición a la radiación pero de menores niveles, que no resultaron letales. Los elementos combustibles no presentaron daños. Este accidente ocurrido en el RA-2 del Centro Atómico Constituyentes fue clasificado como de nivel 4 en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares (INES, por sus siglas en inglés), lo que corresponde a un accidente sin riesgo para el exterior de la instalación.