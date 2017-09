Más temprano, el hermano de Santiago había instado a "dejar trabajar" al juez federal Gustavo Lleral en el expediente por la desaparición del artesano y afirmó que tiene "todas las esperanzas" tras el apartamiento del magistrado Guido Otranto. "No quiero meterle presión al juez (federal de Rawson). Hay que dejarlo trabajar, que tenga su tiempo. Si Otranto tuvo 52 días y no hizo nada, ya está, pasemos a otra etapa. Veámosle el lado positivo, de que se pueda avanzar y tenga buena predisposición para todo. Nosotros estuvimos a disposición, pero Otranto no nos tuvo en cuenta", sostuvo el hombre.