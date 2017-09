-No sé si los géneros debieran desaparecer. Respecto a esto hay dentro del campo del estudio del género bastante debate, hay quienes piensan que la única forma de erradicar la desigualdad es que desaparezcan los géneros, es decir, que estas personas que somos nosotras, que somos dos mujeres, ya no seríamos socialmente, culturalmente, mujeres, aunque fuéramos dos hembras mujeres. Y los que hoy vemos y llamamos hombres o varones, ya no serían lo que culturalmente se llama varón. A mí me resulta muy difícil imaginarme un mundo así. Yo más vale desearía que las diferencias, las diversidades, no las diferencias polarizadas, exageradas, pero las diversidades entre las personas prevalecieran y prosperaran pero que no dieran lugar a diferencias jerárquicas.